شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تناشد بالإبلاغ عن كل من ينقل أو يسهل نقل مخالفى أنظمة الحج والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100.000) ريالٍ بحق كل مَن يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرّمة، والمشاعر المقدّسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامُها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.

وأهابت الوزارة، بالجميع، الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة.

ومن جهة أخرى، حذرت وزارة الداخلية السعودية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج، والانقياد خلف الإعلانات الوهمية والمضللة، موكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مَن يتم ضبطهم.

وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته التي تهدف إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم؛ لأداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية خلال رحلة الحج، داعية ضيوف الرحمن إلى حماية بياناتهم الشخصية والامتثال للإرشادات التقنية، بما يُسهم في أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع سلوكيات رقمية آمنة، من أبرزها: تحديد التطبيقات الموثوقة، مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية، والتعامل فقط مع الروابط الآمنة، إلى جانب تجنُّب زيارة المواقع غير الموثوقة أو مشاركة البيانات الشخصية.