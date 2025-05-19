شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نتوقع أن تصبح الصين أحد مصادر تمويل المنظمة بجانب التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم مئات من مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى المانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث يسيطر سؤال واحد على أفكارهم: كيف يمكن معالجة الأزمات من الملاريا إلى الكوليرا بدون ممولها الرئيسي الولايات المتحدة.

وعادة ما يستعرض الاجتماع السنوي الذي يستمر أسبوعا حجم الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي أنشئت لمعالجة تفشي الأمراض، والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.

هذا العام - منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية استمرت لمدة عام لمغادرة منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه في يناير - كان الموضوع الرئيسي هو تقليص حجم المنظمة.

وقال دانييل ثورنتون، مدير إدارة تعبئة الموارد المنسقة في منظمة الصحة العالمية، لرويترز: "هدفنا هو التركيز على الأشياء ذات القيمة العالية".

ما ستكون عليه هذه "الأشياء عالية القيمة" هو أمرٌ مطروحٌ للنقاش، وقد أكد مسؤولو الصحة بأن عمل منظمة الصحة العالمية في توفير إرشاداتٍ للدول بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة لأمراضٍ تتراوح بين السمنة وفيروس نقص المناعة البشرية سيظلّ أولويةً.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت نحو 18% من تمويل منظمة الصحة العالمية، وفي يوم الاثنين، مع بدء الجمعية، كان الكرسي الأمريكي فارغا في القاعة الرئيسية.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "يتعين علينا أن نكتفي بما لدينا".

كان الموظفون يستعدون - من خلال خفض المديرين والميزانيات - منذ إعلان ترامب في يناير الماضي في عجلة من التوجيهات وخفض المساعدات التي عطلت العديد من الاتفاقيات والمبادرات المتعددة الأطراف.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية - ولا يزال علمها يرفرف خارج مقر جنيف - حتى رحيلها الرسمي في 21 يناير 2026.

ترامب - الذي اتهم منظمة الصحة العالمية بسوء التعامل مع كورونا، وهو ما تنفيه المنظمة - زاد الطين بلة بعد أيام من بيانه بقوله إنه قد يفكر في الانضمام مجددًا إلى الوكالة إذا قام موظفوها "بتنظيفها".

لكن مبعوثي الصحة العالمية يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي بوادر تُذكر على تغيير في الموقف، لذا، تُخطط منظمة الصحة العالمية لمدى الحياة مع وجود فجوة قدرها 600 مليون دولار في ميزانيتها لهذا العام، وتخفيضات بنسبة 21% خلال العامين المقبلين .

الصين تتولى زمام المبادرة..

ومع استعداد الولايات المتحدة للخروج، من المتوقع أن تصبح الصين أحد المصادر الرئيسية لتمويل منظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.

ومن المقرر أن ترتفع مساهمة الصين من أكثر من 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل تم الاتفاق عليه مسبقاً.

قال تشين شو، سفير الصين في جنيف، للصحفيين الشهر الماضي: "علينا أن نتكيف مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين الحياة مستمرة".

وفي يوم الاثنين، افتتحت وزيرة الصحة السويسرية، إليزابيث بوم شنايدر، الجمعية بتبرع طوعي جديد بقيمة 80 مليون دولار على مدى 4 سنوات، واقترح آخرون أن الوقت ربما حان لإجراء إصلاح أوسع نطاقا.

هناك أيضًا حاجة ملحة لضمان صمود المشاريع الرئيسية خلال أزمة السيولة الحالية، موضحا، إن هذا يعني التوجه إلى جهات مانحة ذات اهتمام خاص بتلك المجالات، بما في ذلك شركات الأدوية والجمعيات الخيرية.

وأضاف أن مؤسسة ELMA، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا، تبرعت بالفعل بمبلغ 2 مليون دولار لشبكة مختبرات الحصبة والحصبة الألمانية العالمية - التي تضم أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية.

وتتضمن الأعمال الأخرى في الجمعية الموافقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة المستقبلية، وجمع المزيد من الأموال من المانحين في جولة استثمارية، لكن التركيز يبقى على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد، في الفترة التي سبقت الحدث، أرسل أحد مديري منظمة الصحة العالمية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم فيها التطوع، دون أجر إضافي، كموظفين.

