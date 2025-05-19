شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى دعم لبنان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.





وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان الشقيق، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الرئيسين عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا فيه نتائج المباحثات.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اللبناني، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاتهما كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية.

وقال الرئيس السيسى، إنه شدد خلال المباحثات على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان، ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة واحتلال الأراضى اللبنانية.

وأكد الرئيس السيسى، على ضرورة الدفع لانسحاب إسرائيل الفورى من كل الأراضى اللبنانية.