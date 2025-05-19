شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى لبنانى لليوم السابع: مصر الشقيقة الكبرى للعرب والداعم فى كل أزمة مر بها لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير العسكرى اللبنانى العميد جورج نادر، إن العلاقات المصرية اللبنانية لم تفتر يوماً فهى علاقات متناغمة على الصعيدين السياسى والشعبى.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس اللبنانى جوزاف عون كان أحد أبرز أهدافها الاستفادة من الخبرات التقنية التى تتمتع بها مصر فى التعامل مع الأنفاق والمتفجرات ومخاون السلاح فى هذه المرحلة التى يحاول فيها الجيش اللبنانى تطهير الجنوب، تنفيذا للاتفاق الموقع مع إسرائيل فى نوفمبر الماضى .

وتشمل الزيارة للبحث سبل تطوير العلاقات على المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وأكد العميد نادر أن هناك نتائج إيجابية مرجوة من هذه الزيارة، خاصة فى هذه المرحلة حيث إن لبنان يسعى للضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلى من كامل أراضيه، وفرض سيادته الكاملة ، وإعادة استقرار مؤسساته .

وأشار إلى مكان مصر بقلوب اللبنانيين؛ فهى الشقيقة الكبرى للعرب والداعم فى كل أزمة مر بها لبنان، وهذا ما تؤكده المواقف عبر التاريخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وقال الرئيس اللبنانى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، إن ذاكرة الناس هى مستودع الحقيقة الأكثر صدقًا، حيث يقولون إن مصر هى "أم الدنيا" وبيروت "ست الدنيا"، مشيرًا إلى أن معبد الكرنك يحمل نقشًا يعبر عن "جبيل"، كما أن هناك نقوشًا أخرى تعبر عن أخوتنا.