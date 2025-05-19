شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مواطنو 70 دولة يفتقرون للرعاية الطبية بعد خفض التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن الناس في 70 دولة على الأقل لا يحصلون على العلاج الطبي بسبب خفض التمويل لبرامج المساعدات، مضيفة أنها تواجه أيضا تحديات مالية كبرى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في كلمة أمام جمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا: "إن المرضى يفقدون العلاجات، والمرافق الصحية أغلقت، والعاملون في مجال الصحة فقدوا وظائفهم، ويواجه الناس زيادة في الإنفاق الصحي من جيوبهم الخاصة".

وتواجه منظمة الصحة العالمية حاليا فجوة قدرها 600 مليون دولار في ميزانيتها السنوية وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين، وينضم مئات من مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى الجهات المانحة والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من اليوم الاثنين لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمات من الملاريا إلى الكوليرا بدون ممولهم الرئيسي، الولايات المتحدة.

بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، ومن المقرر أن تصبح الصين أكبر مصدر للرسوم الحكومية - وهي أحد المصادر الرئيسية لتمويل منظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.

وأضاف تيدروس "أخبرني العديد من الوزراء أن التخفيضات المفاجئة والحادة في المساعدات الثنائية تسبب اضطرابات شديدة في بلدانهم، وتعرض صحة ملايين الأشخاص للخطر".

وقال تيدروس، إن الدول يجب أن تفكر في إنفاق المزيد من الأموال على الصحة العالمية، في وقت تتزايد فيه نفقات الدفاع: "تنفق الدول مبالغ ضخمة لحماية نفسها من الهجمات من دول أخرى، ولكنها تنفق القليل نسبيا على حماية نفسها من عدو غير مرئي يمكن أن يسبب ضررا أكبر بكثير"، وخفضت منظمة الصحة العالمية ميزانيتها إلى 4.2 مليار دولار للعامين المقبلين، أي 2.1 مليار دولار سنويا.

وقال تيدروس أمام الوفود المشاركة في المؤتمر: "إن 2.1 مليار دولار تعادل الإنفاق العسكري العالمي كل 8 ساعات"، مضيفا، إن منظمة الصحة العالمية اتخذت بالفعل خطوات لتقليص قوتها العاملة وميزانيتها ونطاق عملها، وفي الأسبوع الماضي، استغنت عن نصف فريق قيادتها العليا.