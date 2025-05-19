شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تهنئ وزير الصحة لاختياره رئيسًا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، التهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، بمناسبة اختياره رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي.

وأعربت النقابة في بيان رسمي عن بالغ سعادتها بهذا الاختيار، الذي يعكس الثقة الإقليمية والدولية في كفاءة الدكتور عبد الغفار ومكانته العلمية، ويؤكد تأثير مصر الإيجابي في سياسات الصحة العامة على المستويين العربي والدولي، خاصة في ظل قيادة سياسية حكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار البيان، إلى أن النجاحات المتتالية التي تحققت في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، جاءت نتيجة توجه الدولة نحو بناء جمهورية جديدة ترتكز على التنمية البشرية، وهو ما أتاح للكوادر المصرية تولي مناصب رفيعة في المؤسسات العربية والدولية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذا التقدير المستحق يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل والعطاء، موجهة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال مصر على هذا الإنجاز.



