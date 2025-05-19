شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض مع البعثة الإشرافية لـ"إيفاد" نتائج زيارتها لمشروع التكيف والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، لاستعراض نتائج زيارة البعثة الإشرافية، لمناطق عمل مشروع تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية "برايد".

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة، كما ترأس وفد الإيفاد الدكتور محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد بمصر.

ومن جهته، ثمن وزير الزراعة، الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في دعم جهود تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.

وأشار "فاروق" إلى أهمية الجهود والأنشطة التي ينفذها المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بمناطق مختلفة في محافظة مطروح، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز المأكل والأمن الغذائي بالمناطق الريفية، فضلا عن إتاحة أنماط حياتية مربحة ومستدامة وقادرة على التكيف.

وأكد وزير الزراعة على أهمية تكثيف الأنشطة المتعلقة بالمرأة الريفية، وتنمية مشروعاتها، في سبيل تحسين دخولها، ورفع مستوى معيشتها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح فاروق، أن ذلك المشروع يعد نموذجا هاما للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الصحراوية.

ومن جهتهم أعرب وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المشروع، مؤكدين دعمهم المستمر للمشاريع التنموية في مصر، وأملهم في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

وكانت بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، قد تفقد الأنشطة التي ينفذها مشروع "برايد" في محافظة مطروح، على مدار أسبوع كامل، بهدف تقييم الأنشطة التنموية التي يتم تنفيذها داخل المجتمعات المحلية، حيث تم الإطلاع على عدد من المشاريع الحيوية، مثل حصاد المياه، وإنشاء الطرق، وتنمية الوديان، والممارسات الزراعية المستدامة، وذلك بحضور فريق من الفنيين المشاركين في تنفيذ تلك الأنشطة، خاصة في مناطق الضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.