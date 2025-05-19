شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: صيانة خزان أسوان للحفاظ على سلامته الإنشائية والتشغيلية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خزان أسوان، فى ثانى أيام زيارته لأسوان، للاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية بالخزان، والتي تشمل صيانة البوابات وأعمال الجسات بجسم الخزان .

واستعرض سويلم أعمال صيانة بيزومترات خزان أسوان، وكذلك أعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان سلامة تشغيلها فى حالات التشغيل والطوارئ، ومراجعة أنظمة تشغيل البوابات، وتطهير مسارات المياه لضمان مرور التصرفات خلف خزان أسوان، بالإضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة للخزان، وأعمال صيانة وتأهيل شباك الحماية نظراً لوظيفته الهامة في ضمان سلامة الخزان.

ووجّه هيئة السد العالى وخزان أسوان بضرورة الإستمرار في متابعة كافة أعمال الصيانة الجارية والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهائها على الوجه الأمثل.

وفى هذا الإطار أكد سويلم على أهمية أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة كافة مكونات الخزان والمنشآت الملحقة به، مشيراً إلى أن فرق العمل الفنية تقوم بجهود متواصلة بإستخدام أحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة وسلامة جميع البُنى والمنشآت المرتبطة بالخزان، بما يُحقق أعلى درجات الأمان في التشغيل ، ويُطمئن المواطنين إلى سلامة هذا المرفق الحيوي الذي يُعد من أهم منشآت إدارة الموارد المائية في مصر.

يأتي هذا الاهتمام في إطار الحفاظ على هذا الصرح التاريخي الذي تم إنشاؤه عام 1906 ، وشهد على مدار أكثر من قرن من الزمان تطورات هامة، أبرزها تعليته مرتين في عامي 1912 و1926، مما ساهم في تعزيز قدرته على تنظيم مياه النيل وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد ، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الموارد المائية بمصر.





جولة وزير الرى في اسوان



وزير الرى يتقفد خزان أسوان فى ثانى أيام زيارته لأسوان



وزير الرى يتقفد خزان أسوان فى ثانى أيام زيارته