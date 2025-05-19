شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: كل دولار يتم وضعه فى البحث العلمى عائده 3 أضعاف للدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دعم مشروع "تحالف وتنمية" الذي يعد من أهم مشروعات دعم البحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص البحث العلمي والهيئات التابعة (المعاهد والمراكز البحثية)، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي: "بالنسبة للبحث العلمي، أهم مشروع حاليا هو مشروع تحالف وتنمية، حيث كانت الرؤية مبنية على دور الجامعات باعتبارها المحرك والدينامو في الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع يحتاج إلى دعم الخطة".

وأضاف أن مبادرة تحالف وتنمية أصبحت مبادرة رئاسية تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم دعمها بمليار جنيه على مدى 3 سنوات، وتابع: نحتاج دعم لهذا المشروع من الموازنة، مشيراً إلى أن وضع دولار في البحث العلمي عائده 3 أضعاف للدولة، وقال إنه لأول مرة كل إقليم يكون له خطة ومشروع بحثي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي، كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.

واستكمل وزير التعليم العالي: "30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه ناس تانية وتحوله إلى صناعة وهذا ما دفعني لإعادة التفكير في هذا الموضوع وأهمية الاستفادة من البحث العلمي ودعمه".

ولفت إلى أنه بالنسبة لهيئة دعم وتطوير الجامعات، فإنه تم عمل شراكات مع القطاع الخاص، وإنشاء جامعات أهلية وخاصة، لافتا إلى أن صافي الربح في موازنة الهيئة 34 مليون جنيه، وقال إن يوجد 5 جامعات في شمال سيناء حالياً، ما بين تكنولوجية وأهلية وحكومية وخاصة.