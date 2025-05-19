شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإجراءات التأمينية وأفراد تفتيش الطلبة بامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لزيادة وتكثيف الاجراءات التأمينة وأفراد التفتيش بامتحانات الثانوية العامة 2025، فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب لسرعة تفتيشهم على بوابة المدرسة قبل دخولهم اللجان الامتحانية، حيث شددت الوزارة على أن زيادة عدد الأفراد المكلفين بتأمين اللجان وتفتيش الطلاب حسب القوة العددية للطلاب داخل اللجنة الرئيسية " المدرسة " بالكامل، متابعة: قد يصل الأفراد المكلفين بتفتيش الطلاب إلى 4 و6 أعضاء وأكثر من ذلك، للتمكن من سرعة وإنجاز تفتيش جميع الطلاب أثناء الدخول، وأيضا حرصا عليهم حتى لا يتعطلوا عن الوصول إلى اللجان.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعليمات صارمة لأفراد الأمن الإداري بتفتيش جميع الطلاب، دون استثناء، مطالبا الطلاب بالوصول مبكرا إلى اللجان، خاصة أن هناك طلاب يأتون إلى اللجان متأخرين حتى لا يتم تفتيشهم ولكن جميع الطلاب سيتم تفتيشهم، مؤكدة أن تفتيش الطلاب يتم من خلال المعلمين والإداريين فى الإدارات التعليمية والمديريات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق بداية من 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.



