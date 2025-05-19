شكرا لقرائتكم خبر عن تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مشترك الأحد، أنه تمكن من استعادة الأرشيف السوري الرسمي الخاص بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في عملية سرية.

ووصف رئيس الموساد ديفيد برنياع عملية الاستعادة بأنها إنجاز كبير وخطوة أقرب إلى اكتشاف مكان دفن كوهين في دمشق.

ويضم الأرشيف نحو 2500 وثيقة أصلية وصورة ومقتنيات شخصية تم استردادها مؤخرا كجزء من جهد استمر عقودا من الزمن لإلقاء الضوء على مصير ومكان دفن الجاسوس الإسرائيلي، ومن بينها وصيته لزوجته والتي كان نصها : "أكتب لكم هذه الكلمات الأخيرة وأوصيكم بان تكونوا على صلة دائمة مع بعضكم، وأرجوكي يا ناديا أن تسامحيني وأن تهتمي بنفسك وبالأولاد وتحافظي عليهم وتثقفيهم تثقيفًا كاملًا، وألا تحرمي نفسك أو تحرميهم من شيء، وكوني على صلة دائمة مع أهلي، ويمكنك الزواج من غيري لكي لا يحرم الأولاد من أب، ولك الحرية الكاملة في ذلك، وأرجوك ألا تمضي وقتك في البقاء على شيء مضى بل فكري في المستقبل دائمًا، وهذه آخر قبلات لي أوجهها إليك وإلى صوفي وإيريس وشاؤول – وإلى جميع العائلة، خاصة الوالدة وأوديت وعائلتها، وموريس وعائلته، وعزرا وعائلته، وسارة وعائلتها، وألفريد وعائلته، ولا تنسي جميع عائلتك العزيزة، ابعثي إليهم آخر سلامي وأشواقي، ولا تنسوا الصلاة على روح والدي وعلى روحي" ..وإليكم جميعا آخر القبلات الأخيرة والسلام.