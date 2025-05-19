شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته والان مع تفاصيل الخبر

بعد 60 عامًا من إعدامه، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مشترك ، أنه تمكن من استعادة الأرشيف السوري الرسمي الخاص بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في عملية سرية.

ووصف رئيس الموساد ديفيد برنياع عملية الاستعادة بأنها إنجاز كبير وخطوة أقرب إلى اكتشاف مكان دفن كوهين في دمشق.

وهذه هي العملية السرية الثانية التي تعلن عنها إسرائيل في سوريا منذ أن أطاحت المعارضة بنظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وفي الحادي عشر من مايو، أكدت إسرائيل العثور على رفات جندي قتل خلال حرب لبنان عام 1982، وذلك من خلال "عملية خاصة في عمق الأراضي السورية". وفي أعقاب سقوط الأسد مباشرة، وصرح مسؤول فلسطيني في سوريا لوكالة فرانس برس بأن إسرائيل استخدمت وسطاء لتحديد مكان رفات كوهين ورفات جنود إسرائيليين مفقودين آخرين.

كانت إسرائيل قد استعادت ساعة كوهين عام 2018، فيما وصفته بـ"عملية خاصة نفذت في دولة معادية"، و في ذلك الوقت، برزت تقارير عن مفاوضات بين إسرائيل وروسيا، الداعم الرئيسي للأسد، بشأن استعادة ممتلكات كوهين الشخصية الأخرى، وربما رفاته.