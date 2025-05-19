شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج المصرية تبدأ تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة استعدادًا للمناسك والان مع تفاصيل الخبر

بدأت بعثة الحج المصرية تفويج أفواج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا عدة أيام في رحاب المدينة زاروا خلالها المسجد النبوي الشريف واستمتعوا بالأجواء الروحانية المميزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الزمني المعدّ مسبقًا استعدادًا لبدء مناسك الحج في المشاعر المقدسة.

وجرت عملية التفويج وسط إجراءات منظمة وتنسيق دقيق بين فرق البعثة، حيث تم توفير وسائل نقل حديثة ومكيّفة لنقل الحجاج بشكل آمن ومريح، بالإضافة إلى مرافقة مشرفين من أعضاء البعثة لكل فوج، لضمان تيسير الرحلة ومتابعة أي احتياجات طارئة أثناء التنقل.

وتقدم بعثة الحج المصرية هذا الموسم مجموعة من التيسيرات النوعية التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، حيث تم تخصيص مقار إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، مع توفير مخيمات مميزة في المشاعر المقدسة تشمل كافة الاحتياجات الأساسية.

كما تضم خطة البعثة منظومة صحية متكاملة، تشمل وجود فرق طبية وعيادات متنقلة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، إلى جانب توفير وجبات غذائية يومية تتوافق مع الاشتراطات الصحية وتلائم أذواق واحتياجات الحجاج المصريين.

وتعمل غرفة العمليات الخاصة بالبعثة على متابعة كل مراحل التفويج لحظة بلحظة، بالتعاون مع الجهات السعودية المعنية، لضمان انتقال سلس وآمن لجميع الحجاج، وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء المناسك في المشاعر المقدسة.

وأكد مسؤولو البعثة، أن الأولوية القصوى هي راحة وسلامة الحجاج، مشيرين إلى أن جميع فرق العمل تواصل جهودها لتقديم موسم حج ناجح يليق بالحجاج المصريين.



