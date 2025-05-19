شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى مجلس الوزراء وجود أي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يستقبل الرئيس اللبنانى جوزاف عون
يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.
رئيس الوزراء يوجه بحصر شامل للآثار الغارقة بخليج أبي قير ووضع خطة لاستخراجها
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعداد حصر للآثار الغارقة بخليج أبي قير، التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين.
مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن ارتفاع نسب نفوق الدواجن نتيجة نقص التحصينات وانتشار أوبئة جديدة.
بدأت بعثة الحج المصرية تفويج أفواج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا عدة أيام في رحاب المدينة زاروا خلالها المسجد النبوي الشريف واستمتعوا بالأجواء الروحانية المميزة.وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف
أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين، على أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية، تلقي الإدارات المختصة، مجموعة من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب من جانب بعض الأشخاص، أو الشركات، أو الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية، بشأن فرص العمل التي تعلن عنها "الوزارة" خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم رصد تلك الحالات وغيرها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، باستمرار الدراسة لمرحلة رياض الأطفال تستمر الدراسة حتى 21 مايو 2025، وفق الخريطة الزمنية ووفق التعليمات الصادرة من الادارة المركزية للتعليم الأساسي، حيث أن ذلك في إطار المنهج المطور لرياض الأطفال وفي ضوء توزيع الدروس علي الفترات بمرحلة رياض الأطفال، ومن ثم تستمر الدراسة حتى 21 مايو الجاري.
كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تشغيل المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، على مستوى كل أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة إجمالية 507 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بامتداد مدينة بني سويف الجديدة، ومدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون بين جهازي المدينتين والشرطة المختصة.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: سيتم إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال هذا الأسبوع.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 19 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .
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