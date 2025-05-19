شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: جولات ميدانية مكثفة طوال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني مدير عام إدارة المتابعة، اليوم، زيارة تفقدية إلى عدد من مدارس إداراتي العجوزة والدقي، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انضباط الكنترولات المدرسية.

وتفقد وكيل الوزارة، في إدارة العجوزة التعليمية، مدارس (الشهيد الرائد عبد الرحمن الصيرفي، والنصر الابتدائية، والعجوزة الرسمية للغات).

وتابع سعيد عطية، سير أعمال الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، واطّلع على جاهزية الكنترولات وآليات الرصد والتصحيح.

ووجّه بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية لضمان سير الامتحانات بعدالة وشفافية، وتوفير البيئة الملائمة التي تضمن للطلاب أداءً مستقرًا وآمنًا.

وفي إدارة الدقي التعليمية، شملت الزيارة مدارس (الأورمان الرسمية لغات، والأورمان الثانوية الرسمية لغات، والأورمان الثانوية العسكرية بنين).

وأثنى وكيل الوزارة، على انضباط المدارس محل الزيارة، وحرص المعلمين والقيادات المدرسية على أداء واجبهم المهني بدقة وحس وطني عالٍ، مؤكداً أن نجاح الامتحانات لا يُقاس فقط بتوزيع الأسئلة، بل بالتنظيم، والانضباط، وراحة الطالب، ومصداقية التقييم.

وقال وكيل الوزارة، خلال الزيارة، إن التعليم لا يُدار من خلف المكاتب، بل من داخل الفصول واللجان، حيث تُصنع الثقة بين الطالب ومؤسسته التعليمية، مضيفًا: "نثق في أبنائنا، ونراهن على وعيهم، ونؤمن أن كنترولاً منضبطاً هو صمام أمان العملية الامتحانية".

وأكد "عطية"، أن الجولات الميدانية ستستمر بكثافة طوال فترة الامتحانات، لضمان تطبيق أعلى معايير الانضباط، وتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير الامتحانات داخل المدارس.



جانب من الزيارة



زيارة تفقدية إلى عدد من مدارس إداراتي العجوزة والدقي