شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: العلاقات المصرية اللبنانية ممتدة منذ أيام الفراعنة والفينيقيين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له، ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة، فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اللبناني، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاتهما كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان تاريخية وممتدة منذ أيام الفراعنة والفينيقيين، وهي دائمًا تهدف إلى التنمية والحضارة، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال لبنان وأقامت علاقات دبلوماسية معها فى أربعينيات القرن الماضى.