شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أجندة الرئيس عون خلال زيارته للقاهرة؟ .. محلل سياسى لبنانى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون زيارته إلى القاهرة، الاثنين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

أوضح الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى دكتور يوسف دياب ، لـ"الخليج 365"، أن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى مصر اليوم، تأتى فى ظل مساعى لبنان لتوطيد علاقاته بمحيطه العربى والتأكيد أنه جزء من كيان العرب تحت مظلة الجامعة العربية، حيث سبق له زيارة عدة دول خليجية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات؛ بهدف حشد الدعم للبنان.

وأشار إلى ما تؤكده هذه الزيارة من أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة لقوة حضورها داخل الجامعة العربية، ووزنها الاقتصادى والعسكرى والسياسى الذى يمكن من خلاله أن تساند لبنان.

وأشار دياب إلى الدور الأساسى الذى لعبته الدولة المصرية من خلال عضويتها باللجنة الخماسية فى لبنان، فى إنهاء أزمة الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس جديد للدولة، ثم تشكيل الحكومة الجديدة، وتعزيز مؤسسات ، والقرارات الدولية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار فى لبنان، كل هذه المراحل كانت مصر لها حضور قوى خلالها .

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تأتى في ظل تحديات إقليمية وداخلية معقدة يواجهها لبنان، ولا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان، والعدوان المستمر الذي يستهدف المدنيين الأبرياء ويُدمر البنية التحتية بشكل كبير.

ويتصدر ملف الدعم المصري للبنان في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي يمر بها، أجندة الملفات المتوقع أن تتناولها الزيارة ، وفقاً لتوقعات " دياب" ، إضافة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين وملف الدعم المصرى للدولة اللبنانية فى مرحلة إعادة الإعمار وبناء الدولة ما بعد الحرب، كما تأتى الزيارة لتوجيه الشكر لمصر على جهودها الى آزرت بها لبنان طوال الفترة العصيبة التى مرت بها.

وستتناول أيضاً التطورات الإقليمية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية؛ إضافة إلى أهمية تنسيق المواقف بين القاهرة وبيروت تجاه الملف الفلسطيني، وتأكيد رفض الممارسات الإسرائيلي.