شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم- الإثنين- الرئيس اللبناني جوزاف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

ورحب الرئيس السيسى بنظيره اللبنانى والوفد المرافق له، ضيوفًا أعزاء فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل فى طياتها رمزية خاصة، فهى تجسد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شكلت مصر ولبنان نموذجًا حقيقيًا للأخوة.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره اللبناني، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاتهما كانت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول تعزيز العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية.

وقال الرئيس السيسى، إنه شدد خلال المباحثات على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان، ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة واحتلال الأراضى اللبنانية.

وأكد الرئيس السيسى، على ضرورة الدفع لانسحاب إسرائيل الفورى من كل الأراضى اللبنانية.