جامعة عين شمس تكرم أحمد أبو اليزيد بجائزتها التقديرية في العلوم الزراعية

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كرمت جامعة عين شمس الدكتور أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ، أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة ورئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة ، بمنحه جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الزراعية لعام 2024 – 2025، وذلك بناءً على قرار مجلس جامعة عين شمس، تقديرًا لإسهاماته الأكاديمية والبحثية البارزة في مجاله.



رئيس جامعة عين شمس يكرم الدكتور أحمد أبو اليزيد

وجاء تسليم الجائزة، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، والذي افتتح تحت شعار: "75 عامًا من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، بالتزامن مع احتفال الجامعة بيوبيلها الماسي

وقام بتسليم الجائزة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في حضور نخبة من القيادات العلمية والتنفيذية، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزراء سابقين وشخصيات عامة بارزة.



الجائزة التقديرية في العلوم الزراعية

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

يذكر أن مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي الثالث عشر، يأتي بالتزامن مع احتفال الجامعة بـ اليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عامًا من العطاء العلمي والريادة المجتمعية، ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث شملت فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية.



الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ، أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس ،حصل على عدد 2 براءة اختراع بمصر وأشرف على عدد 41 رسالة ماجستير وعدد 42 رسالة دكتوراه ، ونشر 56 بحث على المستوى المحلى والدولى ، كذلك التحكيم في عدد من البحوث الدولية بمجالات علمية ذات معامل تأثير ، وتم تكريمه من العديد من الجهات الدولية والمحلية وبعض الجامعات المصرية، و قام بالمساهمة في إعداد البرنامج الجديد الخاص بالزراعة العضوية ،كما تولى العديد من المناصب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيسا للهيئة الاستشارية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية ،كما شارك في 9 مشروعات بحثية كباحث ، وشارك في تأسيس معمل معاملات ما بعد الحصاد وإعداد مزرعة النماذج الزراعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس