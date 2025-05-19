شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج 3.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

ويشهد اليوم الاثنين 19 مايو 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 47 درجة.

الصغرى 29 درجة.