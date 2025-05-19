شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نعمل على تطوير كفاءة أداء المديريات وتكثيف جهود توفير وظائف والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وزير العمل محمد جبران، مقر مدير مديرية العمل بدمياط ،في إطار جولة يقوم بها الوزير، اليوم الاثنين، بالمحافظة، كان في استقباله خلالها المحافظ الدكتور أيمن الشهابي، ومدير مديرية العمل فتحي التلاوي.

تجول الوزير في إدارات المديرية، واستمع إلى العاملين فيها، وحثهم على المزيد من العمل من أجل خدمة المواطنين بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أكد "الوزير" على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة في كل المحافظات خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجات، خاصة العمالة غير المنتظمة،والاستمرار في تعزيز علاقات العمل،وتعزيز الاستثمار ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المنشآت من أجل صحة العامل، وسلامة وأدوات الإنتاج.

وأكد الوزير حرصه على التطوير المستمر للبنية التحتية والمعلوماتية لمديريات العمل بكافة المحافظات ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مميكن ،وسريع .