شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، وزير العمل محمد جبران، في مستهل جولة الوزير بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات عمل الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بفرص التشغيل والتدريب والتفتيش والرعاية الاجتماعية للعمال.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع زيارة الوزير للمحافظة التي تشمل افتتاح ملتقى توظيف، وتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، إلى جانب تفقد مقر مديرية العمل، ومعرض لمنتجات وسلع للمواطنين.

حضر اللقاء فتحي التلاوي، مدير مديرية العمل بدمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.