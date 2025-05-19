شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد طنطاوى لطلاب هندسة بنها الأهلية: المهندسون عصب الصناعة ومستقبل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي مدير تحرير جريدة وموقع ”الخليج 365”، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" جامعة بنها الأهلية .

وأكد مدير تحرير جريدة وموقع ”الخليج 365”، خلال كلمته في فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة بـ جامعة بنها الأهلية ، أن اليوم العلمى حدث مهم للغاية ويوم سيبقى فى ذكريات طلاب الكلية .

وأشار إلى أن الهندسة مجال مهم للغاية والمهندسين لهم دور مهم فى بناء المجتمعات، فالمهندس المصري جزء أساسى وأصيل فى المجتمع والمهندسين لهم دور كبير فى حياتنا ولو نظرنا لكل ما حولنا نجد أن الهندسة جزء أصيل فى تكوينها ، مؤكدا أن المهندسون عصب الصناعة ومستقبل التنمية.

ولفت إلى ما ذكره إبن خلدون فى مقدمة كتابة حيث قال: إن لم تكن مهندساً فلا تدخل منزلنا ، لافتا إلى أن موقع "إيجي إن" هو موقع متخصص فى الصناعة ومن خلال ما نتناوله من دراسات وأخبار على الموقع وجدنا أن الهندسة جزء أصيل من كافة الصناعات .

وتشهد فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" عدد من الفعاليات الهامة تبدأ بعرض فيديو تعريفي عن أنشطة الكلية خلال العام الدراسي، ومحاضرة للدكتور سيد كاسب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، ومحاضرة للدكتور طاهر نصر أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحاضرة للكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي مدير تحرير جريدة وموقع ”الخليج 365” ،

كما تتضمن الفعاليات فقرة فنية (فقرة زجل )، ومحاضرة لرئيس مجلس إدارة شركة المدينة، وفقرة فنية (فقرة جيتار)، ومحاضرة Entrepreneurship، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية.

كما تتضمن فعاليات اليوم عروض تقديمية لمشاريع طلابية، وإعلان جوائز أفضل 3 مشاريع، وتكريم طلاب الكلية ( اتحاد طلاب الكلية - إتحاد طلاب الجامعة الطلاب الرياضيين - الطلاب المثاليين - الطلاب المبتكرين المشاركين مسابقات الهاكاثون والمارثون وال (ROV)، وأخيراً تكريم الطلاب المنظمين لليوم) .

وتضمن كلية الهندسة: "هندسة التصنيع والمواد - هندسة الميكاترونكس والاتمتة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - وهندسة البناء - والإسكان والتصميم للمجتمعات" .

جامعة بنها الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح من جامعات الجيل الرابع الذكية الجديدة وتقع في قلب مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم 10 كليات.

أُنشئت جامعة بنها الأهلية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (369) لسنة 2022 علي ان تتكون من 7 كليات هى كلية الطب البشرى، كلية طب الاسنان، كلية العلاج الطبيعى ، كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية الأقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب.