شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل وتدريب مهنى وندوات للتوعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مديريات العمل بعدد من المحافظات نشاطا موسعا شمل تنظيم دورات تدريبية مجانية، وجلسات توعوية بحقوق العمال والمرأة، وحملات تفتيش لحماية الأطفال والعاملين، بما يحقق أهداف الوزارة في تمكين الفئات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، وضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة.

نظمت مديرية عمل الجيزة دورتين تدريبيتين للفتيات في مهنتي الخياطة والتفصيل، وللشباب في النقش والزخرفة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، بهدف دعم المشروعات الصغيرة للشباب.

وفي جنوب سيناء، تابعت مديرية العمل تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للسيدات في التفصيل والخياطة، ضمن جهود تمكين المرأة اقتصاديًا.

كما عقدت مديرية عمل المنيا جلستين تدريبيتين لخريجي برامج التدريب المهني بالتعاون مع جهات تنموية، لقياس أثر التدريب على المتدربين ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل.

وتابعت مديرية العمل بأسوان جلسات لخريجي التدريب المهني في المحمودية، وأطلقت برنامجًا تدريبيًا جديدًا في الملابس الجاهزة والمفروشات يستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

وفي القليوبية، تم تسليم شهادات إتمام التدريب المهني لعدد من المتدربات ضمن الوحدة المتنقلة بقرية منية شبين القناطر، بعد اجتيازهن دورة في الحياكة والتفصيل.

وشهدت قنا إجراء اختبارات نهائية لـ15 فتاة أتممن دورة مهنية في الخياطة ضمن خطة الوزارة لتأهيل النساء لمهن منتجة.

نظمت مديرية عمل الدقهلية ندوة توعوية حول القضية السكانية وآثارها على المجتمع، تضمنت شرحًا لمفاهيم تنظيم الأسرة وربطها بالتنمية.

وفي الإسماعيلية، أقيمت ندوة تثقيفية عن حقوق المرأة والطفل داخل بيئة العمل، تضمنت التعريف بالاتفاقيات الدولية وقوانين العمل ذات الصلة بحماية الأمومة وتشغيل الأطفال.

كما نفذت مديرية العمل بالوادي الجديد حملات تفتيش موسعة لرصد عمالة الأطفال وتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، مع التوعية بأضرار تشغيل الأطفال وتطبيق القانون بحق المخالفين.

اختتمت مديرية العمل بالشرقية دورة تدريبية لموظفيها في مجال الحاسب الآلي، بهدف رفع كفاءة العاملين ومواكبة التحول الرقمي في بيئة العمل الحكومية، ضمن خطة التدريب لعام 2024/2025.