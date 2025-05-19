شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شغلت وزارة النقل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائرى بشكل تجريبى، ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتى تضم 14 محطة، من إجمالى 48 محطة بطول الطريق الدائري.

وبدأت وزارة النقل التشغيل التجريبى لمشروع الأتوبيس الترددي في مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر اسكندرية الزراعى، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المرحلة الأولى للمشروع.



أسعار التذاكر : 4 محطات بسعر 5 جنهيات، و9 محطات بـ 10 جنيه و14 محطة بـ15 جنيها.

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية

الاتوبيسات كهربائية منتجة محليا

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى

محطات الاتوبيس التى تم تشغيلها تجريبى:

تشتمل على 14 محطة هي "محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم وأكاديمية الشرطة " –11 محطة سطحية بنفق مشاة "إسكندرية الزراعي و الشرقاوية و شبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس" .



الاوتوبيس الترددي