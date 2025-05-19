شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة صندوق مكافحة الإدمان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إنفوجرافا على الصفحة الرسمية للصندوق على"الفيس بوك"، استعرض خلاله أنشطة وبرامج التوعية على مدار الثلث الأول من عام 2025، وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أبريل.

وتم تنفيذ عدد 7184 نشاطا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منهم 807 نشاطات في 189 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ويتم تنظيم زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 للحصول على كل خدمات المشورة والعلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، أيضا تنفيذ دوري رياضي لأبناء الأسر في هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"؛ لتعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الشباب والأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وسبل المواجهة.

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قد تلقى تقريرا تضمن الأنشطة في قرى "حياة كريمة" ورش حكي وندوات للأطفال لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.