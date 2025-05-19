شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها الأهلية تنظم فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جامعة بنها الأهلية، فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" ، بمقر الجامعة في مدينة العبور، وذلك بحضور كلا من الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة ، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة.

وفى كلمته، قال الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، إن الجامعة ستحتفل العام المقبل بتخريج أول دفعة من كلية الهندسة، مؤكدا أن الهندسة هى عماد تقدم أي دولة وكل ما نستخدمه فى الدولة فى الأساس صناعة هندسية .



جانب من الحضور

وأضاف رئيس جامعة بنها الأهلية، أن كلية الهندسة بدأت من 3 سنوات وتعتبر من أوائل الكليات التى بدأت فيها الدراسة فى جامعة بنها الأهلية .

وأكد : حريصون على خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة، ونحرص على تقديم كل الدعم لطلابنا من فرص تدريبية وفرص توظيف بالتنسيق مع العديد من الشركات الرائدة .

ومن جانبه أعرب الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، عن سعادته بتنظيم فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة"، قائلا : نشهد أول يوم علمى لكلية الهندسة جامعة بنها الأهلية وهذا اليوم سيظل التاريخ يذكره فالتاريخ دائماً يتذكر الأيام الأولى العلمية للكليات المختلفة .

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، خلال كلمته فى فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة"، أن الجامعة ستحتفل أيضا خلال الأسبوع القادم باليوم العلمي لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال .



فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة"

وأكد أن كلية الهندسة أحد الكليات الرائدة والمتميزة ومن أوائل الكليات التى بدأت فى جامعة بنها الأهلية وينتمى لها طلاب متميزين .

وتابع : حريصين على تقديم كل الجديد من برامج متميزة منها برامج في الميكاترونيكس والاتصالات والتشييد، لافتا إلى أنه بداية من العام القادم سنبدأ برنامج جديد وهو الهندسة الطبية وهو برنامج طموح سيلبي رغبات طلابنا .

وقال الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، إن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغ ببناء منظومة تعليمية عصرية تصنع من التطبيق العملى منصة لثقل المهارات وتنمية القدرات .

وأضاف عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، أن هذا اليوم مميز لطلاب كلية الهندسة لعرض مشروعاتهم والتي تعكس نتاج جهد تعليم وتدريبات سنوات متواصلة .

وأكد عميد كلية الهندسة، جامعة بنها الأهلية، أن كل فكرة اليوم قد تكون اختراع الغد والهندسة ركيزة أساسية للمجتمع.

وتابع: العلم هو حجر الأساس والتعليم هو إدارة التغيير نحو مستقبل أفضل .

وتشهد فعاليات "اليوم العلمي الأول لكلية الهندسة" عدد من الفعاليات الهامة تبدأ بعرض فيديو تعريفي عن أنشطة الكلية خلال العام الدراسي، ومحاضرة للدكتور سيد كاسب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، ومحاضرة للدكتور طاهر نصر أستاذ الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ومحاضرة للكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي مدير تحرير موقع وجريدة الخليج 365.



الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي مدير تحرير موقع وجريدة الخليج 365

كما تتضمن الفعاليات فقرة فنية (فقرة زجل )، ومحاضرة لرئيس مجلس إدارة شركة المدينة، وفقرة فنية (فقرة جيتار)، ومحاضرة Entrepreneurship، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية، ومحاضرة عن الذكاء الاصطناعي، وفقرة فنية اسكتش كوميدي من طلاب الكلية.

كما تتضمن فعاليات اليوم عروض تقديمية لمشاريع طلابية، وإعلان جوائز أفضل 3 مشاريع، وتكريم طلاب الكلية ( اتحاد طلاب الكلية - إتحاد طلاب الجامعة الطلاب الرياضيين - الطلاب المثاليين - الطلاب المبتكرين المشاركين مسابقات الهاكاثون والمارثون وال (ROV)، وأخيراً تكريم الطلاب المنظمين لليوم) .

وتضم كلية الهندسة: "هندسة التصنيع والمواد - هندسة الميكاترونكس والاتمتة - هندسة نظم الاتصالات - الهندسة الطبية - وهندسة البناء - والإسكان والتصميم للمجتمعات" .

جامعة بنها الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح من جامعات الجيل الرابع الذكية الجديدة وتقع في قلب مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتضم 10 كليات.