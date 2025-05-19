شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر إنهاء أثر قرارات إدراج إرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 89 تابع (ب) في 19 أبريل 2015.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته:

وعلى قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015 إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة بتاريخ 16 أبريل 2015 في القضية جنابات رقم 423 لسنة 1013 حصر أمن دولة عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 89 تابع (ب) في 19 أبريل 2015.

وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 2 مارس 2020 بشأن القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة المقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا ويرقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.

وعلى قرار الإدراج رقم 25 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 20 - جنوب المنعقدة في غرفة المشورة الصادر بتاريخ 14 مارس 2023 المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 66 (تابع) في 20 مارس 2023.

وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5508 لسنة 91 قضائية والذي سبق وأقيم طعنا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 2 مارس 2020 آنف البيان، وعلى قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2023 قرارات إدراج أحكام إرهابيين.

كما نشرت الجريدة قرار بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 16 لسنة 2017 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 114 (تابع) في 18 مايو 2017.



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