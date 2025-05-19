شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "البحوث الزراعية" و"الدولي للأسماك" يتفقد موقعًا مقترحًا للاستزراع السمكى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد مشترك من مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للأسماك أحد المواقع المقترحة لإنشاء مشروع للاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والدولية لدعم التنمية الزراعية المستدامة.

وضم الوفد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور أحمد نصر الله، المدير الإقليمي والممثل القطري للمركز الدولي للأسماك، إلى جانب عدد من الخبراء والفنيين من الجانبين. تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتفعيل البحث العلمي التطبيقي في قطاع الاستزراع السمكي.

ويقع الموقع المقترح شمال بحيرة البرلس، وغرب مدينتي بلطيم وبرج البرلس، وعلى مقربة من الطريق الساحلي الدولي، وتحيط به مزارع أهلية ومحطة كهرباء برج البرلس، ما يعزز من مقوماته الفنية واللوجستية كموقع واعد للاستثمار في الاستزراع السمكي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، بما يشمله من مشروعات كبرى في المنطقة مثل مشروع غليون، والمشروعات التابعة لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإضافة إلى مشروعات محافظة كفر الشيخ.

