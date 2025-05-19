شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 19-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة الإثنين، 19 مايو 2025 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية، اليوم الاثنين 19-5-2025 فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. الطماطم بـ16.5 جنيه للكيلو. البصل بـ10 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس بـ12.5 جنيه. الجزر بـ12 جنيها. بطاطا بـ12.5 جنيه. الخيار بـ 15 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها . الكوسة بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس بـ20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها. الفلفل الألوان بـ50 جنيها . الليمون بـ 80 جنيها . الفاصوليا الخضراء بـ25 جنيها. الموز البلدي بـ 45 جنيها. الفراولة بـ40 جنيها. الجوافة بـ37 جنيها.

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