شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تشارك فى احتفالية مجمع نيقية للكنائس الأرثوذكسية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، بمناسبة اليوبيل المئوي السابع عشر (1700 عام)، لانعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

أقيم الاحتفال الرسمي في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تحت شعار "مَحَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ" (في 2: 2).

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات التسبيحية، والتوثيقية التي عبرت عن مجمع نيقية، بمشاركة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، ورؤساء، وممثلي مختلف الكنائس المسيحية بمصر، والشخصيات المختلفة.