شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الترم الثانى للابتدائية والإعدادية 2025 بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 - 2025 ، خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيو 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الإمتحانات والتى تبدأ بعد غد الأربعاء، بعد أن اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو.

امتحان الصف الثالث الابتدائي من الخميس 22 مايو إلى الاثنين 26 مايو.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو.

امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو .

امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21 مايو.

امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة



جدول امتحانات القاهرة