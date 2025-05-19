شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن شهادة ICDL للمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن منح المعلمين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، موضحة أنه نه في إطار الحرص على مصلحة المعلمين المساعدين وحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين، اعتمد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين الرأي الفني للجنة المشكلة بشأن فحص شهادات:

- IC,NEW ICDL, ICDL Digital Employee, ICDL Base ICDL BASIC SKILLS) والتي انتهت بالرأي الفني بالموافقة على قبول تلك الشهادات كفترة انتقالية لهذا العام ٢٠٢٥ فقط .

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بأهمية قبول أيا من الشهادات الموضحة إحدى بدائل شهادة ICDL خلال العام الحالي 2025 ضمن محتويات ملف المعلم المساعد المتقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة اللازمة للتعيين في وظيفة معلم وذلك على النحو الوارد تفصيلا في كتابنا المشار إليه بعاليه .