شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الحقوق بجامعة حلوان تشارك فى مسابقة "قضاة المستقبل" وتفتح باب التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن مشاركتها في مسابقة "قضاة المستقبل" التي تنظمها جامعة المنصورة، والتي تستهدف طلاب مرحلة الليسانس بكليات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية، بهدف تنمية المهارات القانونية وصقل القدرات البحثية للطلاب.

وأكدت الكلية أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب مرحلة الليسانس من الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" في الفصل الدراسي الأول، لشعبة عربى وإنجليزى، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/nAqJhbs2Pf

وأكدت الدكتورة أمل لطفي جاب الله، عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، بأن الكلية تحرص على دعم ورعاية طلابها المتميزين، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تمثل فرصة حقيقية لتأهيل جيل جديد من القضاة المتميزين من خلال التدريب العملي والتفاعل العلمي، وأضافت، نؤمن بأهمية إعداد طلابنا لخوض التحديات المستقبلية.