شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البينى لتأهيل الخريجين لمواجهة تحديات الحياة الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

نظم مركز البحوث البينية بجامعة حلوان ندوة التداخل البيني لتأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية، والمقامة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الندوات الثقافية والعلمية والتوعوية، باعتبارها وسيلة فعّالة لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والخبراء في مختلف المجالات، وتسعى الجامعة من خلال هذه الندوات إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا المعاصرة، وتنمية المهارات الفكرية والثقافية، كما تمثل الندوات منصة للتواصل في إطار دور الجامعة الرائد .

وتضمنت الندوة مناقشة الموضوعات التالية:

الأسرة عماد المجتمع وأمنه القومي وحاضر فيها الدكتورة جيهان السيد عمارة أستاذ المناهج بكلية التربية بالجامعة، الآثار المترتبة على الطلاق وطرق علاجها وحاضر فيها الدكتورة علياء محمد الأفندي أستاذ صحة المجتمع المساعد كلية التمريض بالجامعة، الخدمة الاجتماعية ودورها للتصدي لمشكلات الأسرة المصرية، وحاضر فيها الدكتورة هيام فاروق إبراهيم مدرس العمل مع الجماعات بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة ، الذكاء الانفعالي ودوره في تجنب المشكلات الأسرية، وحاضر فيها الدكتورة بسمة محمد أشرف مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية بالجامعة .