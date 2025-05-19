شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال يبحث مع السفير الكينى أوضاع 50 ألف عامل مصرى فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى والصيد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالسفير فريد أوتو - سفير الجمهورية الكينية بالقاهرة، بمقر السفارة الكينية، حيث تم مناقشة أوضاع العمالة المصرية على الأراضي الكينية والذين يبلغ عددهم قرابة الـ 50 ألف عامل مصري وسبل إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي يواجهونها في عملهم هناك، وكذلك الأمر ذاته مع العمالة الكينية التي تعمل على الأراضي المصرية والذين يبلغ عددهم قرابة الـ 3 آلاف معظمهم يعملون بالأعمال المنزلية.

وأكد مرسال، على أهمية التباحث المستمر وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها العمال بالبلدين الشقيقين، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أبدى اهتماما متزايدا بشأن العاملين بالمنازل أثناء خطابه الأخير باحتفالات عيد العمال، حيث كلف الحكومة المصرية بإعداد مشروع قانون خاص لهم يكفل لهم كافة أوجه الحماية الصحية والاجتماعية وبيئة العمل الملائمة ويحفظ لهم حقوقهم ومكتسباتهم.

وأضاف مرسال: أن العلاقات الطيبة المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتقارب الشديد في الرؤى ووجهات النظر بين الرئيسين سيكون له عظيم الأثر في تحسين أوضاع العمال بالبلدين، خاصة في ظل حالة التوأمة التي تشهدها حاليا الحركة النقابية المصرية الأصيلة والعريقة والحركة النقابية الكينية المتمثلة فى النقابي المتمرس فرانسيس أتولي - الأمين العام للأنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يجمع محمد جبران - وزير العمل المصري، والسفير الكيني، ورئيس والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث كافة التحديات التي يواجهها عمال البلدين وسبل تيسير الحلول.



لقاء عيد مرسال بالسفير الكينى