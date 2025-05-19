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تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية"

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  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 1/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 2/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 3/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 4/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 5/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 6/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 7/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 8/9
  • تفاصيل احتفالية الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمرور 1700 سنة على "نيقية" 9/9

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القاهرة - سامية سيد - أقامت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، الاحتفال الرسمي بمناسبة اليوبيل المئوي الـ ١٧ (١٧٠٠ سنة) لانعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

أقيم الاحتفال الرسمي في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت شعار "مَحَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ" (في ٢: ٢)، وتضمن العديد من الفقرات التسبيحية والتوثيقية التي عبرت عن مجمع نيقية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة قبل بدء الاحتفال صاحبي القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس ، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، بلبنان.
كما استقبل من رؤساء الكنائس قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، ونيافة المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وجناب القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. وعددًا من ممثلي الكنائس بمصر والشرق الأوسط، وعن مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، وسفير فنزويلا بمصر.

وعقب الاستقبال الرسمي بالمقر البابوي خرج الآباء البطاركة ورؤساء وممثلو الكنائس إلى ساحة الكاتدرائية حيث استمعوا إلى مجموعة من الترانيم من عددٍ من فرق الكوارال، الذين اصطفوا على سلم الكاتدرائية، سبقه عرض لفرق الكشافة، ثم عقد الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا قبل أن يتجهوا إلى مسرح الأنبا رويس لبدء الاحتفال الذي تضمن مجموعة من الترانيم رتلها كورال هارڤيست التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيل بالقاهرة، وتسبيحات لكورال كنيسة السيدة العذراء  للسريان الأرثوذكس بالقاهرة، وألحان أرمينية رتلها مطارنة الكنيسة الأرمينية.

كما تم عرض فيلم وثائقي من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، بعنوان "مجمع نيقية" وفيلم آخر من إنتاج المركز الإعلامي للكنيسة القبطية حمل عنوان "حراس الوديعة".

وألقى قداسة بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، كلمة محبة أعلن خلالها أن كنيسته خصصت عام ٢٠٢٥ لتكريم القديس أثناسيوس الرسولي بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقيه.

واختتم الاحتفال بكلمة تحية وشكر من قداسة البابا تواضروس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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