شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة، حيث أعلنت المكتبة عن احتياجها إلى 4 وظائف، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 29 مايو 2025 الساعة 16:00، وذلك على الرابط التالي: https://jobs.bibalex.org/ar/default



والظائف الشاغرة هى :

1. مدير إدارة السلامة المهنية

2. مدير مركز الدراسات الاستراتيجية

3. مدير مركز الدراسات والبرامج الخاصة

4. مدير مركز دراسات وحضارةالبحر الابيض المتوسط

متلطبات الوظيفة :

1. الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص مناسب لطبيعة الوظيفة من إحدى الجامعات المصرية أو شهادة أجنبية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ويفضل الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

2.خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 10 سنوات منهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظائف قيادية (ممارسة فعلية).

3. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية – ويشترط الحصول على شهادة تويفل (500 درجة paper based أو 173 درجة computer based أو 60 درجة internet based) أو أيلتس (5 نقاط) أو شهادة AUEPT (70 درجة) أو ما يعادلهم ومعترف بها من مكتبة الإسكندرية.

4. إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب الآلي إجادة تامة ويشترط الحصول على شهادة ICDL أو ما يعادلها ومعترف بها من مكتبة الإسكندرية.

5. ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 56 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6 العمل بنظام كامل الوقت.

الخبرات والمهارات المطلوبة:

توافر مهارات القيادة – الاتصال – ادارة الموارد – حل المشكلات – القدرة على الابتكار- المهارات التنظيمية - القدرة على التواصل الفعال- التخطيط وتنظيم وإدارة الوقت - الذكاء الاجتماعي– سعة الافق وحسن المعاملة.

المستندات المطلوبة :

1. بيان حالة وظيفية حديث معتمد موجه لمكتبة الإسكندرية مبيناً به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والدبلومات والدرجات العلمية -إن وجدت- وتقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات والجزاءات إن وجدت، الإنجازات الوظيفية التي تحققت أثناء الحياة الوظيفية

2. المقترح التطويري وفقاً للنموذج المرافق للإعلان؛ على أن يراعى أن يتضمن المقترح أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للتطبيق. لتحميل نموذج المقترح التطويري اضغط الرابط التالي : Development proposal

3. أي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

4. استيفاء طلب شغل الوظيفة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للمكتبة، ويجب على المتقدم للوظيفة استيفاء كافة البيانات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة بالطلب.مدة التعاقد: طبقاً للائحة الموارد البشرية لمكتبة الإسكندرية.

ملحوظات :

-سيتم التعامل مع المعلومات الواردة بنموذج التقديم للوظيفة بمهنية عالية وسرية تامة.

-سيتم اخطار من تم ترشيحه لإجراء المقابلة الشخصية وذلك عبر البريد الإلكتروني وعليه إحضار أصول المستندات المطلوبة أو صورة طبق الأصل منها.

-سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة.

التقديم (تتوفر الاستمارة باللغة الإنجليزية فقط)