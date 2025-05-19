شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات وانتشاره فى العظام.

وقال مكتب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن في بيان إنه تم تشخيص إصابته "بشكل عدواني" من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وجاء فى البيان أن تشخيص بايدن (82) تأكد يوم الجمعة بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية وأنه وأسرته يستكشفون الخيارات العلاجية مع الأطباء.

وتابع مكتبه "في حين أن هذا يمثل شكلا أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات مما يسمح بالتعامل معه بفعالية".

وكان بايدن، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 2021 إلى 2025، أنهى فجأة مسعاه لإعادة انتخابه في يوليو الماضي بعد أسابيع من أدائه المتعثر خلال مناظرة ضد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب، مما أثار الذعر بين زملائه الديمقراطيين.

وترشحت كامالا هاريس نائبة بايدن في ذلك الوقت للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لكنها خسرت في نوفمبر أمام ترامب.

واجتذبت صحة بايدن البدنية والذهنية تدقيقا إعلاميا مكثفا حتى قبل المناظرة. وفي وقت انتخابه، كان بايدن أكبر شخص سنا يفوز بالرئاسة.

وحطم ترامب (78 عاما) هذا الرقم القياسي عندما هزم هاريس العام الماضي.