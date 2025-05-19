شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الاحتلال يواصل الخروقات وما زال يحتجز أسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس اللبناني جوزيف عون على قول الإعلامية لميس الحديدي: الجنوب قضية أساسية 13 شهراً من القصف ثم اتفاق وقف إطلاق وتأخر تنفيذه، والآن بلغ عدد الخروقات الإسرائيلية لأكثر من 3 آلاف خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وخمس نقاط ما زالت باقية فيها قوات الاحتلال ويقولون إنهم باقون، قائلاً: "التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بينما لم تلتزم إسرائيل والاحتلال باقٍ في خمس نقاط لبنانية، يحتجز أسرى في سجون إسرائيل ويواصل ضرباته الجوية كل يوم".



وكشف عون خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أنه يجري التواصل مع كل الأطراف التي يمكنها التأثير على إسرائيل للانسحاب قائلاً: "طلبت من الشيخ محمد بن زايد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب".



لكنه شدد أنه لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا واشنطن ونعتقد أن نوايا أمريكا إيجابية قائلاً: "يقولون لنا "شلحوا" سلاح حزب الله فننسحب.. نحن نقول لا انسحبوا ويقوم الجيش بواجبه".



وكشف أنه جرى تسليم خطط الانتشار في الجنوب للأمريكان في الجنوب مقابل خطوات إسرائيلية.. وننتظر الرد.



ولفت عون أن منطقة جنوب الليطاني منطقة واسعة،و الجيش يقوم بتعزيز قواته ورفع العدد إلى 10 آلاف عنصر وأن الجيش اللبناني قام بتنظيف 85 إلى 90% من جنوب الليطاني، وفي المقابل ينتظر الجيش اللبناني ينتظر الانسحاب الإسرائيلي لاستكمال انتشاره على الحدود.



وأشار عون إلى أنه "لا يوجد سوى الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني -ماعدا النقاط المحتلة، وأن تلك النقاط الخمس المحتلة تمنع الجيش اللبناني من الانتشار على كامل الحدود مع إسرائيل من شبعا شرقاً حتى البحر منطقه تحت الاحتلال الإسرائيلي".



وأكد عون أنه حتى الآن لم يصله طلب للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وقال: "نسعى لحالة "لا حرب" على الحدود مع إسرائيل وطالبنا بمفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية حول الحدود البرية على غرار الحدود البحرية".