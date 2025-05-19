شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عن موعد صلاة عيد الأضحى 2025 ، كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6م.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:

القاهرة 6:19

الجيزة 6:19

الإسكندرية 6:21

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:06

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:18

المنصورة 6:16

الزقازيق 6:16

بنها 6:18

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:22

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:25

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:13

دمياط 6:13

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16