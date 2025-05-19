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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - عن  موعد صلاة عيد الأضحى 2025 ، كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 2025/6/6م.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:

القاهرة 6:19
الجيزة 6:19
الإسكندرية 6:21
بورسعيد 6:11
السويس 6:13
العريش 6:06
الطور 6:13
سانت كاترين 6:11
طابا 6:05
شرم الشيخ 6:11
دمنهور 6:19
طنطا 6:18
المنصورة 6:16
الزقازيق 6:16
بنها 6:18
شبين الكوم 6:18
كفر الشيخ 6:17
الفيوم 6:22
بنى سويف 6:21
المنيا 6:25
أسيوط 6:25
سوهاج 6:25

قنا 6:21
أسوان 6:25
أبو سمبل 6:34
مرسى مطروح 6:31
الغردقة 6:15
الخارجة 6:33
الإسماعيلية 6:13
دمياط 6:13
السلوم 6:39
نويبع 6:07
حلايب 6:14
شلاتين 6:16

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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