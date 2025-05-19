شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك أضاحي وزارة الأوقاف.. تعرف على تفاصيل القيمة وأماكن الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف قيمة صك الاضحية للعام 2025 م - 1446هـ ، وتحدد صك اللحوم المستوردة بـ 7000 جنيه، وصك اللحوم البلدى بـ 9500 جنيه، ويمكن دفع قيمة الصك على تطبيق "مصر الرقمية".

مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله ( عز وجل ) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.

وتأتى تفاصيل الصكوك كالآتى:

صك الأضحية المستوردة 7000 جنيه.

صك الأضحية البلدي 9500 جنيه.

يصل الصك كاملًا للمستحقين بنسبة 100٪ دون خصم أي مصاريف إدارية.

اشترِ الصك عن طريق الاتصال على:

تليفون: ٠١٢٨٧٣٤٤٤٤١

أو البنوك

البنك المركزي المصري: ٩/٤٥٠/٢٢٢٢٢/٢

بنك مصر:

معاملات دولية:

١٤٠٠٠٠١٠٠٩٩٩٩٩٩٩

الدولار الأمريكي:

١٤٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٧٤٨٠

اليورو:

١٤٠٠١٣٠٠٠٠٠٠٢١٤٥

البنك الأهلي المصري:

الجنيه المصري:

٠٠١٣٠٧٠٤٦٥٢٨٥٤٠٠٠١٤

الدولار الأمريكي:

٠٠١٣٠٦٠٤٦٥٢٨٥٤٠١٠١٧

اليورو:

٠٠١٣٠٦٠٤٦٥٢٨٥٤٠٢٠٢٠

بنك قناة السويس:

٢٢٢٢٢

البركة:

٨٣٠٠٢١١٨٠٢٠٩٨٧٢٤٠٠١

المصرف المتحد:

٠٠٠٢/٦٢٥٧٣٦/٠٠١

أو فوري:

١٠١٠٠٠١٠٠٠٠١٠٢٦٠