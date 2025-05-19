شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان العالمي أحمد عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365" تعليقا على مكالمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالده، إن المكالمة بالكامل شهدت ثناءً كبيرا من الرئيس على مشوار والده الفني الممتد، وأن الرئيس وصفه بالأيقونة الفنية وهو ما أسعد والده جدا وجعله يشعر بالامتنان لتقديمه مشوارا فنيا رائعا وممتدا.

وتقدم أحمد أبو زهرة بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك على اهتمامه والاتصال بوالده هاتفيا، حيث كتب أحمد عبر حسابه على الفيس بوك، "نيابة عن عائلة الفنان عبدالرحمن ابوزهرة أتقدم بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعايته الشاملة واهتمامه الدائم بصحة والدي واتصاله كل فترة للسؤال عليه والتحدث معه".

وأضاف أحمد أبو زهرة، "كانت مكالمة اليوم دفعة جديدة لنفسية الوالد مما أعطاه شعورا بأنه ليس منسيا بل في ذاكرة رأس الدولة رغم كل مشاغله ومهامه الجسيمة والتي تقع على عاتقه، بكل الشعور بالفخر والتقدير والتكريم شكرا سيادة الرئيس".

تخرج عبد الرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا ثم عين ممثلًا فى المسرح القومى عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

أصبح بطلاً فى المسرح، وانطلق بعدما تم الاستعانة به لبطولة مسرحية "بداية ونهاية" قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد اعتذار بطلها الأساسي عمر الحريري لظروف خاصة، وبعدها في مسرحية "المحروسة" الذى قدم بطولتها بعد وفاة بطلها صلاح سرحان، واستمر في العمل بالمسرح حتى وصل عدد مسرحياته إلى 100 مسرحية.

انطلق عبد الرحمن أبو زهرة فى عالم السينما والدراما وشارك في العديد من الأعمال، ففي السينما قدم أفلام "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "مطاوع وبهية"، "اللعنة"، "ترويض الرجل"، "الحقيقة اسمها سالم"، "النوم في العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، و"ديل السمكة"، و"إنت عمري"، و"الجزيرة"، و"أحلام وسلمان"، "تيتة رهيبة".

وفى الدراما التلفزيونية، أشهر مسلسلاته "الهروب"، "لحظة اختيار"، "حكاية الدكتور مسعود"، "المشربية"، "قلب بلا دموع"، "محمد رسول الله"، "رسول الإنسانية"، "صعاليك ولكن شعراء"، "الوسية"، "السقوط في بئر سبع"، "الزيني بركات"، "لن أعيش في جلباب أبي" الذى قدم فيه واحداً من أبرز أدواره والذى مازال عالقاً مع الجمهور وعلى السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا.

إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "الحاوى"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "مغامرات القرن القادم"، "نحن لا نزرع الشوك"، "جمهورية زفتى"، "السيرة الهلالية "، و"لما التعلب فات"، "أوان الورد"، "حارة المعز"، "جحا المصري"، "أميرة في عابدین"، "العمة نور"، و"الطارق"، و"أيامنا"، و"الدم والنار"،"مشوار امرأة"، "العميل 1001"، "المصراوية"، "الملك فاروق"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، و"أنا قلبي دليلي"، "سقوط الخلافة"، و"ملكة في المنفى"، و"القطة العميا"، و"الجماعة".

وتعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزنى من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دوبلاج لعدد من أفلام الكارتون التي قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزني الشهيرة، ووضع بصمة لبصوته في أداء شخصية الأسد "سكار" في الفيلم الكارتوني "الأسد الملك" اعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية وجعفر في "علاء الدين".