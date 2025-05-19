شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيها، واللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات، كما يتم طرح الدواجن المجمدة بـ 110 جنيهات، بجاب توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض سعر الدواجن المجمدة للمرة الثالثة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية إلى 110 جنيهات للكيلو، ويعد ذلك للمرة الثالثة، حيث سبق وتم تخفيض السعر قبل ذلك مرتين إلى 135 و125 جنيها، ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن لتكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.