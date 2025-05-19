شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، لأداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، إذ تنطلق الاختبارات وفق المواعيد التالية:

- امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

- امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025.

يُذكر أن المدارس بدأت تقييم الطلاب في نهاية امتحانات العام الدراسي الجاري 2024-2025 في المواد غير المضافة للمجموع، منها التربية الدينية والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تبدأ امتحانات المواد الدراسية الأساسية منها اللغة العربية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية بداية من 22 مايو الجارى للصفوف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان المرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف، وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها، وأن تغطى مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب.