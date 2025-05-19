شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتحذير من الإعلانات المضللة وطرق الإبلاغ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل المواطنون عن كيفية التمييز بين الإعلان الصادق والمُخادع، وما هي الإجراءات المتبعة في حال التعرض لعملية خداع أو غش تجاري، وذلك في ظل انتشار الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.

وأصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والإرشادات لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الإعلانات، أبرزها:

1. عدم شراء أو استخدام الأدوية التي يتم الترويج لها عبر القنوات الفضائية أو الإنترنت إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

2. التأكد من أن مراكز الصيانة المُعلَن عنها معتمدة رسميًا، ويمكن الرجوع إلى شهادة الضمان للتحقق من بيانات الشركة.

3. عدم التعامل مع شركات إبادة الحشرات المُعلَن عنها إلا بعد التأكد من وجود ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

4. عدم الاشتراك في أي مسابقة دون التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان، طبقًا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك.

5. تجاهل الرسائل المجهولة التي تروّج لمنتجات أو مسابقات مشبوهة، خاصة تلك التي تطلب بيانات شخصية أو مالية.

6. مراجعة أسعار السلع بدقة قبل الشراء، والتأكد من أن السعر المعلن يشمل جميع الضرائب والرسوم، خصوصًا خلال العروض والتخفيضات.

وفي حالة التعرض لإعلان مضلل أو منتج وهمي، يدعو الجهاز المواطنين إلى تقديم شكوى فورية من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الشكاوى: إضغط هنا

