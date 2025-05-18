شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة جمالون مخالف على مساحة 2000م2 بالكوم الأحمر فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة 2000 م2 بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك ضمن مجهودات المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة واستعادة الانضباط.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها لإزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة دون تهاون، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة القانون سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بنائية أو تعديات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى لن تُقبل فيها أي تجاوزات.