شكرا لقرائتكم خبر عن الأرمن الأرثوذكس: مصر مثال للعالم في التعايش والاحترام بين المسلمين والمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير بلبنان إن الاجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي، في ذكرى إحياء مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية المقدس عام 325 ميلادية، الذي شكل حجر أساس للإيمان المسيحي الواحد.

وأضاف قداسته، خلال كلمته في احتفالية العائلة الأرثوذكسية على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، أن "هذا الاحتفال الأول من نوعه هذا العام، يذكرنا بأن نكون أمناء لتعاليم المجمع، وأن نحافظ على إيماننا الأرثوذكسي في وجه كل بدعة أو هرطقة حالية، مؤكدًا أن القديس أثناسيوس الرسولي قديسًا للكنيسة الجامعة كلها".

وتابع قداسته: "العديد من الآباء يرتبطون بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإن مصر هذا البلد العزيز على قلوبنا ليست فقط وطنًا للإيمان القوي في تاريخ المسيحية، بل مثال حي للتعايش والتسامح، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون في تأخي واحترام متبادل، وتعتبر مصر مثال للعالم أجمع في السلام والاحترام".

واختتم كاثوليكوس آرام الأول بتقديم المحبة الأخوية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلاً: "نقدم محبة أخوية لقداسته على دعوته لنا ولقداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، ونحن نؤمن معًا بإيمان مشترك ونعمل على تقويته دائمًا، فشكرًا لكم جميعًا".



