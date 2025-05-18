شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: الاحتلال يواصل الخروقات ولازال يحتجز أسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الرئيس اللبناني جوزيف عون على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: الجنوب قضية أسياسية 13 شهراً من القصف ثم إتفاق وقف غطلاق وتأخر تنفيذه والان بلغت عدد الخروقات الاسرائيلية لاكثر من 3 الالاف خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وخمس نقاط لازالت باقية فيها قوات الاحتلال ويقولون أنهم باقون قائلاً : " التزمنا بإتفاق وقف إطلاق النار بينما لم تلتزم إسرائيل والاحتلال باقٍ في خمس نقاط لبنانية ،يحتجز أسرىفي سجون إسرائيل ويواصل ضرباته الجوية كل يوم".



وكشف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أنه يجري التواصل مع كل الأطراف التي يمكنها التأثير على إسرائيل للإنسحاب قائلاً : "طلبت من الشيخ محمد بن زايد الضغط على إسرائيل للإنسحاب من الجنوب".



لكنه شدد أنه لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا واشنطن و نعتقد أن نوايا أمريكا إيجابية قائلاً : " يقولون لنا "شلحوا" سلاح حزب الله فننسحب ..نحن نقول لا انسحبوا ويقوم الجيش بواجبه."



وكشف أنه جرى تسليم خطط الانتشار في الجنوب للامريكان في الجنوب مقابل خطوات إسرائيلية.. وننتظر الرد.



ولفت عون أن منطقة جنوب الليطاني منطقة واسعة،و الجيش يقوم بتعزيز قواته ورفع العدد إلى 10 آلاف عنصر وأن الجيش اللبناني قام بتنظيف 85 إلى 90 % من جنوب الليطاني وفي المقابل وفي المقابل ينتظر الجيش اللبناني ينتظر الانسحاب الإسرائيلي لاستكمال انتشاره على الحدود.



واصل : " لا يوجد سوى الجيش واليونيفيل جنوب الليطاني -ماعدا النقاط المحتلة. وأن تلك النقاط الخمس المحتلة تمنع الجيش اللبناني من الانتشار على كامل الحدود مع إسرائيل من شبعا شرقاً حتى البحر منطقه تحت الإحتلال الإسرائيلي".



كاشفاً أنه حتى الان لم يصله طلب للتفاوض المباشر مع إسرائيل مشدداً: " نسعى لحاله "لا حرب" على الحدود مع إسرائيل وطالبنا بمفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية حول الحدود البرية على غرار الحدود البحرية".