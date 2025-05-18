شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس، قبل قليل، إن تصديق الاحتلال على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يشكل له حماية من تداعيات جرائمه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وزارة الدفاع لدولة الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن المجلس الوزاري المصغر يصادق على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن، مضيفا، أن المجلس الوزاري المصغر يصادق على خطة كاتس لتعزيز الاستيطان في الأغوار.

وكان يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، قد قال فى وقت سابق عن أنهم سيعززون سيطرتهم على حدودهم الشرقية ردا على محاولات إيران فتح جبهة فيها.